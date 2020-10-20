В краевом центре ожидается потепление

В Гидрометцентре рассказали о погоде в середине рабочей недели. Так, с завтрашнего в Красноярск придет потепление и воздух прогреется до +8 градусов. Самым теплым днем на деле станет четверг, 22 октября. В дневные часы столбик термометра покажет +12 градусов. Кроме того, на территории краевого центра в ночные и утренние часы возможны осадки и порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

23 октября, в пятницу, несущественно похолодает – до +7. А в ближайшие выходные в краевом центре будет около 0 градусов и в ночные часы возможны заморозки.