В Кировском районе продолжается демонтаж павильонов

На территории Кировского района продолжается борьба с незаконной продажей алкоголя. Накануне был демонтирован павильон на Академика Павлова, 71 «г», в котором были выявлены факты нарушения законодательства. Об этом рассказали в администрации Кировского района.

Кроме того, там сообщили, что с начала года было снесено 10 павильонов, в которых продавался алкоголь после 23:00 и до 08:00 или осуществлялась продажа без лицензии. В районной управе сообщили, что демонтаж временных сооружений будет продолжен.

Также в администрации просят сообщать о фактах незаконной продажи по специальному телефону «горячей линии» – 2-22-37-12.

Фото: vk.com/krasnoyarsk_kirovskii