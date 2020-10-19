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Школьники Красноярского края приняли участие во Всероссийском уроке экологии и энергосбережения

Главная Общество
Красноярск
15:34 19 Октября 2020
школа, энергетика, школьники, предприятие, урок
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По инициативе Богучанской ГЭС в школах города Кодинска, поселков Тагара и Недокура Красноярского края 12-16 октября в рамках Всероссийского фестиваля экологии энергосбережения #ВместеЯрче-2020» состоялись беседы, викторины, конкурсы и тематические уроки, посвященные производству, транспортировке и экономии энергии. Школьники начальных классов на классных часах впервые знакомились с понятиями «экология», «возобновляемые источники энергии», принципами работы электростанций разных типов и приемами экономии энергии в школе и дома. Старшеклассники и учащиеся Центра дополнительного образования принимали участие в викторинах, проходили он-лайн тест, разработанный сотрудниками Богучанской ГЭС и предлагали собственные идеи для экономии энергии.   

«У каждой электростанции есть собственная программа повышения производительности и экономии энергии на собственные нужды. Это всегда хорошо продуманная и эффективная система мероприятий, но гораздо важнее, чтобы такую же систему разработал для себя каждый потребитель. Уроки энергоэффективности и энергосбережения, проведенные участниками Всероссийского фестиваля, закладывают в детях основу поведения на всю жизнь. Мы благодарны всем учителям, всем педагогам дополнительного образования, принявшим участие в этой акции», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В кодинской средней школе №4 в уроках и классных часах приняли участие более 190 учеников. В 3-х классах прошел урок   «Энергосбережение для всех и каждого»: ребята в игровой форме узнавали о способах энергосбережения и проблемах экологии, существовании энергии разных видов, ее производстве и доставке в жилые дома и общественные здания. В 8 и 9 классах на классных часах на тему «Зачем беречь энергию?» выяснилось, что большинство подростков выполняют простые правила энергосбережения: выключают электроприборы, когда выходят из комнаты, используют энергосберегающие лампы, заклеивают окна на зиму и т.д.

Коллектив средней школы поселка Недокура провел в каждом классе единый урок «Энергосбережение и экология» и акцию «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду» - с учениками была проведена беседа об энергосберегающих технологиях, о значении экономии электроэнергии и тепла, о тесной взаимосвязи экологии и энергосбережения. Неделю продолжили уроки по энергетике, после которых ребята написали сочинения на тему вклада энергетиков в Победу в Великой Отечественной войны и 100-летия плана ГОЭЛРО. В заключительный день школьного фестиваля прошли викторина «Поколение энергоэффективных» и выставка рисунков, плакатов и фото-коллажей #ВместеЯрче.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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