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Железнодорожный вокзал Красноярска исключают из реестра памятников культурного наследия

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Красноярск
15:30 19 Октября 2020
жд, вокзал, памятник, в красноярске, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание намерено исключить Железнодорожный вокзал Красноярска из реестра памятников культурного наследия регионального значения. Парламентарии объясняют такое решение «полной физической утратой объекта».

Дело в том, что в реестре значится здание вокзала 1950 года постройки. Однако фактически оно было снесено, а на его месте в 1961 году построен новый объект. В 2003 году и он был капитально реконструирован и значительно видоизменился.

В связи с этим спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов направил в Службу по государственной охране объектов культурного наследия постановление об исключении железнодорожного вокзала из реестра объектов культурного наследия регионального значения.

 

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