Железнодорожный вокзал Красноярска исключают из реестра памятников культурного наследия

Законодательное собрание намерено исключить Железнодорожный вокзал Красноярска из реестра памятников культурного наследия регионального значения. Парламентарии объясняют такое решение «полной физической утратой объекта».

Дело в том, что в реестре значится здание вокзала 1950 года постройки. Однако фактически оно было снесено, а на его месте в 1961 году построен новый объект. В 2003 году и он был капитально реконструирован и значительно видоизменился.

В связи с этим спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов направил в Службу по государственной охране объектов культурного наследия постановление об исключении железнодорожного вокзала из реестра объектов культурного наследия регионального значения.