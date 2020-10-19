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​Перед каникулами школьникам напомнят о дорожной безопасности

Главная Общество
Красноярск
14:03 19 Октября 2020
безопасность, дети, школьники, гибдд, мероприятия
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Педагоги, сотрудники ГИБДД, отрядовцы «Юной инспекции движения» и представители Совета отцов проведут профилактические мероприятия во всех образовательных учреждениях города. Для младшеклассников стартуют традиционные пятиминутки, где им напомнят об элементарных правилах поведения на дорогах и необходимости соблюдать безопасный маршрут «дом-школа-дом». Для старшеклассников пройдут различные квесты и викторины. Например, школе №154 стартует акция «Знай правила движения, как таблицу умножения», а в школе №152 юные инспекторы покажут своим друзьям видео о правилах безопасности. Ребята сняли его сами.

«В нашей школе есть отряд юных инспекторов, активное участие в его работе принимают 30 человек. Вместе с ними мы проходим по классам и рассказываем о том, как правильно вести себя на проезжей части, говорим о знаках, безопасных маршрутах. Практика показывает, что младшие классы лучше принимают важную информацию, получая её от сверстников или старших ребят, поэтому такие рейды безопасности очень эффективны», – рассказывает Светлана Карташева, социальный педагог школы №152

На уроках безопасности педагоги и сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют разъяснению причин ДТП и их последствий, акцентируя внимание детей на том, как можно избежать трагедии. Знания закрепляют в игровой форме. На родительских собраниях и в рамках онлайн-бесед инспекторы дорожного движения напоминают о необходимости соблюдать ПДД и родителям. Специалисты подчеркивают, профилактические мероприятия не будут иметь смысла, если сами родители не станут для своих детей примером поведения.

Ежегодно сотрудники полиции совместно с главным управлением образования проводят более 1 000 мероприятий для школьников и родителей в разных форматах.

​Перед каникулами школьникам напомнят о дорожной безопасности

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Согласно статистике, за последние 9 месяцев в городе произошло 122 ДТП с участием несовершеннолетних, из них два случая – с летальным исходом. Анализ общей аварийности показывает, что число ДТП растет. Больше всего аварий происходит в понедельник и воскресенье. Cамый безопасный день – суббота. Пиковое время для дорожных происшествий - 15.00, период с 17.00 до 19.00 и 21.00. Это время, когда дети возвращаются с учебы, дополнительных занятий или находятся на прогулке.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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