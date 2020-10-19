В следующем месяце появятся новые рейсы из Красноярска в Сочи

В авиакомпании Nordwind анонсировали запуск прямых рейсов из Красноярска в Сочи. Полеты запланированы на следующий месяц, а первый состоится 18 ноября.

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, из краевого центра самолеты будут летать по средам и субботам, а из курортного города также по средам и четвергам.

Стоимость билета без багажа в одну сторону начинается от 6 493 рублей. Пассажиры с багажом заплатят за билет от 7 993 рублей.

Кроме того, для любителей горнолыжного спорта и сноуборда предоставлена бесплатная услуга по перевозке оборудования и снаряжения весом до 20 килограмм.

Фото: Красноярский аэропорт