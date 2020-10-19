19 октября
Красноярск
погода 0 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске вырубили розовые яблони возле Краевого суда

Главная Общество
Красноярск
09:06 19 Октября 2020
экология, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Коммунальщики вырубили розовые яблони возле здания Краевого суда на проспекте Мира. В администрации города объяснили: это решение далось нелегко, но деревья погибли от старости, а некоторые ветви поломал ветер.

«Специалисты длительное время пытались продлить яблоням жизнь, ухаживали за ними, подкармливали, но сделать их красоту вечной невозможно. Как бы ни было жалко деревья, их пришлось убрать. Озеленители отмечают, что у них болит сердце, когда они прощаются со своими подопечным», – рассказали в пресс-службе мэрии.

На месте погибших яблонь высадили крупномерные липы. Специалисты управления зеленого строительства ожидают, что уже будущей весной новые деревья будут цвести. Напомним, что в прошлом году озеленителям пришлось вырубить голубые ели у здания краевого правительства – их уничтожила агрессивная городская среда. На месте погибших елок высадили новые деревья.

 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ураганный ветер принес в Красноярск резкое похолодание

Ураганный ветер принес в Красноярск резкое похолодание

19 Октября 2020 г.
С +16°С температура понизилась до -2°С
Новости Красноярска: Еще три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

Еще три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

19 Октября 2020 г.
На этот раз отдыхать отправились ученики лицеев № 6 и 8, а также гимназии «Универс»
Новости Красноярска: Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

18 Октября 2020 г.
Первую прививку от коронавируса сделали десяткам медиков
Новости Красноярска: Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

Еще 220 случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае

17 Октября 2020 г.
В Роспотребнадзоре сообщили свежие данные
Новости Красноярска: Первый кабинет для дистанционного приема жителей открыли в администрации Центрального района Красноярска

Первый кабинет для дистанционного приема жителей открыли в администрации Центрального района Красноярска

16 Октября 2020 г.
Чиновники общаются с посетителями по видеосвязи
Новости Красноярска: В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

16 Октября 2020 г.
Ледовый город строить не планируют
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

17 Октября 2020 г.
Трагедия случилась сегодня ночью
Новости Красноярска: Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

18 Октября 2020 г.
Он будет продаваться в розницу на электронных торговых площадках
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

17 Октября 2020 г.
Мужчина незаконно вырубил более 1 000 кубометров древесины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru