В Красноярске вырубили розовые яблони возле Краевого суда

Коммунальщики вырубили розовые яблони возле здания Краевого суда на проспекте Мира. В администрации города объяснили: это решение далось нелегко, но деревья погибли от старости, а некоторые ветви поломал ветер.

«Специалисты длительное время пытались продлить яблоням жизнь, ухаживали за ними, подкармливали, но сделать их красоту вечной невозможно. Как бы ни было жалко деревья, их пришлось убрать. Озеленители отмечают, что у них болит сердце, когда они прощаются со своими подопечным», – рассказали в пресс-службе мэрии.

На месте погибших яблонь высадили крупномерные липы. Специалисты управления зеленого строительства ожидают, что уже будущей весной новые деревья будут цвести. Напомним, что в прошлом году озеленителям пришлось вырубить голубые ели у здания краевого правительства – их уничтожила агрессивная городская среда. На месте погибших елок высадили новые деревья.