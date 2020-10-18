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Красноярский край: еще 222 заболевших COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:01 18 Октября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае подошло к отметке в 23 тыс. Сегодня очередную сводку представило региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, сегодня к 14:00 был зарегистрировано 222 новых случая заболевания. В результате, с начала эпидемии заболело 22 976 красноярцев и гостей края.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 799,4. Темп прироста за сутки – 1,0 %», - отметили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время на дому медицинским наблюдением находится 4 687 человек.

Вчера министерство здравоохранения Красноярского края сообщало о том, что в регионе первую прививку от коронавирусной инфекции получили 42 медицинских работника, которые имеют максимальный контакт с пациентами. В их числе, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

Фото: страница министерства здравоохранения Красноярского края в соцсети «ВКонтакте»

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