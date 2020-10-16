16 октября
Красноярск
погода -2 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Ростелеком» в Красноярском крае подключил 120-ти тысячного абонента IP TV

Главная Общество
Красноярск
15:21 16 Октября 2020
телевидение, интернет, сеть, оператор
версия для печати Ico_print

Сегодня в красноярском офисе компании «Ростелеком» зарегистрировали 120-ти тысячного абонента интерактивного телевидения. Им стала хореограф Татьяна Байкова. В торжественной обстановке девушку поздравили представители компании. В подарок девушка получила саундбар и умный термос с фирменной символикой компании.

«Я прежде много лет «Ростелекомом» пользовалась.  Сначала, когда в Барнауле жила, потом в Новосибирске у меня тоже был «Ростелеком», лет восемь-десять. Переехали недавно в Красноярск и опять подключилась, стала юбилейным абонентом. Спасибо большое. Подарки классные, конечно, не ожидали. Когда все зааплодировали, я немного даже растерялась!», — Татьяна Байкова.

«Ростелеком» в Красноярском крае подключил 120-ти тысячного абонента IP TV

Интерактивное телевидение на базе широкополосного доступа в Интернет «Ростелеком» предоставляет в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия более 10 лет. За 9 месяцев этого года абонентская база филиала пополнилась 23 тысячами новых клиентов, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Доля «Ростелекома» на рынке IP TV региона составила 60%.

«Ростелеком» в Красноярском крае подключил 120-ти тысячного абонента IP TV

По мнению директора по работе с массовым сегментом компании Натальи Баженовой существенным драйвером роста абонентской базы стал уникальный видеосервис Wink, который предоставляет сотни каналов, десятки тысяч фильмов из видеотеки, образовательные сервисы и аудиокниги, но главное — дает возможность самостоятельно управлять телевидением. Именно он и дал активный приток клиентов. Абонент может выбирать передачи и время начала их просмотра, записывать фильмы, перематывать их, ставить эфиры на паузу и многое другое. Это позволяет получить независимость от сетки телевещания.

«Для того, чтобы смотреть интерактивное телевидение на платформе Wink сегодня не нужен даже телевизор. Многие наши абоненты смотрят его в ноутбуках или сотовых телефонах, установив приложение. Начать смотреть передачу можно дома, а продолжить в маршрутке или такси. Это телевидение нового поколения и сибиряки уже оценили его по достоинству. В месяц мы подключаем более 2,5 тысяч человек. В планах – совершенствование качества обслуживания клиентов и дальнейшее наращивание абонентской базы», — отметила Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

«Ростелеком» в Красноярском крае подключил 120-ти тысячного абонента IP TV

Подключить приставку можно любым удобным способом – проводным интернетом или с помощью по Wi-Fi. Удобный пульт, одновременно управляющий и телевизором, и приставкой, понятный интерфейс и вас дома свое собственное телевидение. Смотришь что хочешь и когда хочешь.

Фото: «Ростелеком»
По материалам «Ростелекома»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый кабинет для дистанционного приема жителей открыли в администрации Центрального района Красноярска

Первый кабинет для дистанционного приема жителей открыли в администрации Центрального района Красноярска

16 Октября 2020 г.
Чиновники общаются с посетителями по видеосвязи
Новости Красноярска: В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

16 Октября 2020 г.
Ледовый город строить не планируют
Новости Красноярска: Утвержден график выходных на 2021 год

Утвержден график выходных на 2021 год

16 Октября 2020 г.
31 декабря объявлено нерабочим днем
Новости Красноярска: В Красноярском крае 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

16 Октября 2020 г.
Продолжается стремительный рост числа заболевших
Новости Красноярска: В Железногорске осудили телефонного террориста

В Железногорске осудили телефонного террориста

16 Октября 2020 г.
Хулиган отделался условным сроком.
Новости Красноярска: В министерстве спорта очередные кадровые перестановки

В министерстве спорта очередные кадровые перестановки

16 Октября 2020 г.
Павел Ростовцев меняет своих заместителей
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Новости Красноярска: В Енисее обнаружили автомобиль с телами двух мужчин

В Енисее обнаружили автомобиль с телами двух мужчин

16 Октября 2020 г.
Следователи устанавливают причины трагедии
Новости Красноярска: В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

В Горсовете не увидели грузовиков с мусором на полигоне «Шинник», а они есть

16 Октября 2020 г.
Их снял и краевой телеканал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru