«Ростелеком» в Красноярском крае подключил 120-ти тысячного абонента IP TV

Сегодня в красноярском офисе компании «Ростелеком» зарегистрировали 120-ти тысячного абонента интерактивного телевидения. Им стала хореограф Татьяна Байкова. В торжественной обстановке девушку поздравили представители компании. В подарок девушка получила саундбар и умный термос с фирменной символикой компании.

«Я прежде много лет «Ростелекомом» пользовалась. Сначала, когда в Барнауле жила, потом в Новосибирске у меня тоже был «Ростелеком», лет восемь-десять. Переехали недавно в Красноярск и опять подключилась, стала юбилейным абонентом. Спасибо большое. Подарки классные, конечно, не ожидали. Когда все зааплодировали, я немного даже растерялась!», — Татьяна Байкова.

Интерактивное телевидение на базе широкополосного доступа в Интернет «Ростелеком» предоставляет в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия более 10 лет. За 9 месяцев этого года абонентская база филиала пополнилась 23 тысячами новых клиентов, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Доля «Ростелекома» на рынке IP TV региона составила 60%.

По мнению директора по работе с массовым сегментом компании Натальи Баженовой существенным драйвером роста абонентской базы стал уникальный видеосервис Wink, который предоставляет сотни каналов, десятки тысяч фильмов из видеотеки, образовательные сервисы и аудиокниги, но главное — дает возможность самостоятельно управлять телевидением. Именно он и дал активный приток клиентов. Абонент может выбирать передачи и время начала их просмотра, записывать фильмы, перематывать их, ставить эфиры на паузу и многое другое. Это позволяет получить независимость от сетки телевещания.

«Для того, чтобы смотреть интерактивное телевидение на платформе Wink сегодня не нужен даже телевизор. Многие наши абоненты смотрят его в ноутбуках или сотовых телефонах, установив приложение. Начать смотреть передачу можно дома, а продолжить в маршрутке или такси. Это телевидение нового поколения и сибиряки уже оценили его по достоинству. В месяц мы подключаем более 2,5 тысяч человек. В планах – совершенствование качества обслуживания клиентов и дальнейшее наращивание абонентской базы», — отметила Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Подключить приставку можно любым удобным способом – проводным интернетом или с помощью по Wi-Fi. Удобный пульт, одновременно управляющий и телевизором, и приставкой, понятный интерфейс и вас дома свое собственное телевидение. Смотришь что хочешь и когда хочешь.

Фото: «Ростелеком»

По материалам «Ростелекома»