Сегодня ночью загорелось здание лесосибирского психоневрологического диспансера

В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что сегодня около 02:00 часов начался пожар в здании лесосибирского психоневрологического диспансера.

По данным спасателей в пожаре никто не пострадал, в момент прибытия пожарных расчетов огонь захватил крышу здания и ближайшие пристройки.

13 человек (9 пациентов и 4 медработника) смогли эвакуироваться самостоятельно. Площадь возгорания составила 744 квадратных метра. К ликвидации пожара было привлечено 59 человек и 19 единиц специальной техники. К 4 часам утра огонь удалось локализовать.

Фото: "ЧП Лесосибирск"