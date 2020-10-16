16 октября
Красноярск
погода -1 °C
77.95
 
€ 91.45
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сегодня ночью загорелось здание лесосибирского психоневрологического диспансера

Главная Общество
Красноярск
12:00 16 Октября 2020
пожар, пожарные, пожары, мчс, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 

В главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что сегодня около 02:00 часов начался пожар в здании лесосибирского психоневрологического диспансера.

По данным спасателей в пожаре никто не пострадал, в момент прибытия пожарных расчетов огонь захватил крышу здания и ближайшие пристройки.

13 человек (9 пациентов и 4 медработника) смогли эвакуироваться самостоятельно. Площадь возгорания составила 744 квадратных метра. К ликвидации пожара было привлечено 59 человек и 19 единиц специальной техники. К 4 часам утра огонь удалось локализовать.

Фото: "ЧП Лесосибирск"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Руководителя Емельяновского района подозревают в превышении полномочий

Руководителя Емельяновского района подозревают в превышении полномочий

16 Октября 2020 г.
Глава района допустила грубейшее нарушение закона
Новости Красноярска: В следственном комитете возбудили дело против чиновников регионального минздрава

В следственном комитете возбудили дело против чиновников регионального минздрава

16 Октября 2020 г.
В ведомстве рассказали подробности
Новости Красноярска: В Красноярске на зиму закроют проезд в районе полка ДПС

В Красноярске на зиму закроют проезд в районе полка ДПС

16 Октября 2020 г.
Ограничения начнут действовать с 24 октября
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске потеплеет до +11 градусов

В выходные в Красноярске потеплеет до +11 градусов

16 Октября 2020 г.
На следующей недели резко похолодает
Новости Красноярска: Ветреная погода сохранится в Красноярске до выходных

Ветреная погода сохранится в Красноярске до выходных

15 Октября 2020 г.
Дожди прекратятся в пятницу
Новости Красноярска: Регион экспортировал 5,5 миллионов кубометров леса

Регион экспортировал 5,5 миллионов кубометров леса

15 Октября 2020 г.
Лес Красноярского края продается в 37 стран мира
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В районе Емельяново произошло серьезное ДТП со счастливым исходом

В районе Емельяново произошло серьезное ДТП со счастливым исходом

16 Октября 2020 г.
Участники чудом остались живы
Новости Красноярска: В Железногорске осудили телефонного террориста

В Железногорске осудили телефонного террориста

16 Октября 2020 г.
Хулиган отделался условным сроком.
Новости Красноярска: Строительство причала на острове Татышев откладывается

Строительство причала на острове Татышев откладывается

16 Октября 2020 г.
Не нашлось подрядчиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru