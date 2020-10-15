Регион экспортировал 5,5 миллионов кубометров леса

В период с января по сентябрь из Красноярского края было отправлено более 5,5 миллионов кубометров круглого леса и пиломатериалов на экспорт в 37 стран мира. Об этом рассказали в управлении регионального Россельхознадзора.

Кроме того, в текущем году зафиксировано увеличение объема пиломатериалов в сравнении с круглым лесом. Экспортная доля пиломатериала составила 89%, что на 3,5% больше, чем в 2019 году.

Всего было вывезено 4,9 миллионов кубометров переработанной древесины и 558 тысяч кубометров «кругляка».

Важно отметить, что основным покупателем является Китай. Так, в КНР было продано 87% от всего объема экспортной продукции.

