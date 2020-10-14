МТС рассказала уникальные истории красноярцев о знаменитых Столбах

ПАО «МТС» сообщает о запуске второго этапа федерального экологического проекта «Место силы» в Красноярском крае, направленного на повышение уровня экологической культуры горожан и развитие экологического туризма.

Компания создала книгу-альбом о столбизме – субкультуре, которая сложилась вокруг национального парка «Красноярские Столбы», старейшей в России особо охраняемой территории, «визитной карточки» региона и одного из любимых красноярцами мест отдыха на природе. Издание появится в библиотеках региона этой осенью. Также познакомиться с книгой-альбомом можно на портале нацпарка.

К созданию подключились красноярцы и гости города – каждый мог принять участие в народном флешмобе и выложить свои снимки в социальные сети с хэштегом #Местосилы_Столбы Итогом стали более сотни фотографий и историй, лучшие из которых стали частью издания. Флешмоб проходил при активной поддержке сообщества столбистов – группы единомышленников, которые создали электронную энциклопедию «Столбов» – сайт Stolby.ru

Первым этапом масштабного проекта в регионе стал видеоролик-прогулка по национальному парку. Ролик размещен на сайте национального парка и на YouTube-канале. Мини-фильм снят в формате «360 градусов», и, посмотрев его, совершить «прогулку» среди скал могут жители любой страны мира.

«Национальный парк «Красноярские Столбы» – настоящее место силы для многих поколений красноярцев. Для тех, кто приходит сюда впервые, кто хочет узнать новые маршруты, МТС установила таблички с QR-кодами, ведущими на приложение с промаркированными маршрутами. Это поможет туристам ориентироваться на территории. Проводить здесь время – любимый вариант отдыха красноярцев, и мы рады, что в это непростое время есть компании, которые поддерживают это природное место силы», – рассказал директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.

«Легендарность Столбов во многом создана людьми. О том, как встреча со Столбами меняла судьбы людей. Как особенный дух столбизма, поддержка единомышленников помогала становиться чемпионами, а красота скал вдохновляла на творчество, – об этом наша книга «Национальный парк «Красноярские Столбы» в судьбах людей». Прочитав ее, надеюсь, многие будут бережнее относиться к национальному парку, проникнутся идеями осознанного отношения к природе», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

По материалам ПАО «МТС»

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