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В 59 школах Красноярска обнаружен коронавирус

Главная Общество
Красноярск
09:25 14 Октября 2020
школа, красноярск, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Почти в половине школ Красноярска обнаружен коронавирус. Диагноз COVID-19 подтвердился у учеников и учителей в 59-ти образовательных учреждениях города, сообщает телеканал «Прима». На карантин отправлены 142 класса.

Так, в лицее №6 «Перспектива» накануне начались досрочные каникулы, так как коронавирус подтвержден у трех учителей и одного ребенка. В школу дети должны вернуться через 10 дней.

Ученики школы №150 ранее перешли на дистанционное обучение, так как после досрочных каникул ситуация с COVID-19 там не улучшилась.

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