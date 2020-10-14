В 59 школах Красноярска обнаружен коронавирус

Почти в половине школ Красноярска обнаружен коронавирус. Диагноз COVID-19 подтвердился у учеников и учителей в 59-ти образовательных учреждениях города, сообщает телеканал «Прима». На карантин отправлены 142 класса.

Так, в лицее №6 «Перспектива» накануне начались досрочные каникулы, так как коронавирус подтвержден у трех учителей и одного ребенка. В школу дети должны вернуться через 10 дней.

Ученики школы №150 ранее перешли на дистанционное обучение, так как после досрочных каникул ситуация с COVID-19 там не улучшилась.