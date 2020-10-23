Как оплатить ЖКХ лишь по адресу в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги — неотъемлемая часть почти каждого самостоятельного человека, будь то владелец дома, квартиры или квартиросъемщик. Совсем недавно процесс оплаты услуг ЖКХ требовал стояния в очереди и занимал немало времени, но современные технологии не стоят на месте. Для удобства пользователей многие компании используют специальные сервисы, позволяющие быстро оплатить любой товар или услугу. Возможностями быстрой оплаты коммунальных услуг можно воспользоваться и через Сбербанк, использовав мобильное приложение «Сбербанк-онлайн».

В «Сбербанк Онлайн» доступна опция «Поиск по адресу», c помощью которой можно легко найти и оплатить Вашу задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Данный сервис позволяет найти начисления по адресу абонента, доступные к оплате.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выберите пункт «Платежи», далее «ЖКХ и домашний телефон», затем – «Найти счета по адресу». Внесите ваши данные в поля «Населенный пункт», «Улица», «Номер дома» и «Квартира».

Сейчас сервис функционирует в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия, в скором времени он появится на территории Омской области, Алтайского края и Республики Тыва.

«Несомненно, главный плюс этой функции – клиенту больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате. Это, с одной стороны, практически сводит к нулю риск ошибки при оплате, с другой – резко сокращает время заполнения данных за счет формирования корзины платежей при работе в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», — отмечает директор направления Безналичных решений Сибирского банка ПАО Сбербанк Евгений Бедаев.

В настоящее время в поиске доступны все крупнейшие поставщики жилищно-коммунальных услуг. Список организаций постоянно дополняется.

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк