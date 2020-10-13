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Красноярским краевым отделением Союз машиностроителей России дан старт акции «Неделя без турникетов»

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Красноярск
12:35 13 Октября 2020
предприятие, экскурсия, акция, школьники, студенты
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Предприятия и учебные заведения, входящие в состав КРО СМР встречают участников акции «Неделя без турникетов».

Это всероссийское профориентационное мероприятие, призванное в доступной форме рассказать о деятельности ведущих промышленных предприятий, инженерных и рабочих профессиях и специальностях, востребованных на производстве, показать реальные рабочие места и возможности дальнейшего трудоустройства будущих специалистов — школьников, учащихся профильных техникумов и колледжей, студентов.

Первым предприятием, принявшим экскурсионные группы, стал Красноярский машиностроительный завод. Выставочно-демонстрационный центр АО «Красмаш» с понедельника посещают студенты Аэроскомического колледжа и Сибирского государственного университета науки и технологий. Это ребята, которые являются «целевиками» предприятия и проходят производственную практику на заводе. Визит в музей— это уникальная возможность для них познакомиться как с историей машиностроительного гиганта, так и его технологиями, достижениями. До конца недели в акции «Неделя без турникетов» на Красмаше примут участие 80 человек.

14 октября для учащихся старших классов школы №133 города Красноярска представители АО «ЦКБ «Геофизика» совместно с КРО СМР проведут урок профориентации. Для ребят этой школы также предусмотрен необычный «Смородиновый квест», который подготовили специалисты Сибирского государственного университета науки и технологии, для того, чтобы в интересной форме познакомить выпускников с многообразием будущих профессий.

15 октября студентов красноярского техникума радиоэлектроники и информатики примет краевой Дом науки и техники с экскурсией в Музей изобретений, интересными лекциями и мастер-классом «Профессии будущего».

Все запланированные мероприятия проходят с необходимым соблюдением санитарно-эпидемиологических требований под эгидой Красноярского краевого отделения СоюзМаш России.

Фото: КРО СМР
По материалам КРО СМР

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