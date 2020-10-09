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В Красноярском крае будет усилен контроль за таксистами

Главная Общество
Красноярск
11:30 9 Октября 2020
транспорт, таксист, перевозки, красноярск, министр, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В региональное законодательство в сфере контроля перевозок пассажиров и багажа, а также в закон об организации транспортного обслуживания населения внесены изменения.

Как рассказал в своем Instagram краевой министр транспорта Константин Димитров, теперь предпринимателей, которые работают в сфере такси, будут проверять с учетом риск-ориентированного подхода. На основе ряда критериев, разработанными в ведомстве, все предприниматели-перевозчики будут относиться к определенной категории риска. К тем, предпринимателям и юрлицам, которые будут чаще нарушать правила дорожного движения и условия работы, будет более пристальное внимание.

«Также поправками предусмотрены необходимость обеспечения и контроля доступности услуг такси и перевозки багажа для маломобильных граждан, а еще возможность министерства прекратить разрешение на работу такси (конечно, в соответствии с порядком, разработанным Правительством), предусмотрев для этого ряд случаев», - написал Константин Димитров.

Как отметил руководитель профильного ведомства, последние изменения в региональное законодательство датировались осенью 2012 года. Вчера два законопроекта прошли в первом чтении в Законодательном собрании.

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