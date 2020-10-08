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Красноярску добавили экологии и зеленых насаждений благодаря проекту СГК

Главная Общество
Красноярск
11:40 8 Октября 2020
благоустройство, проект, город, предприятие, волонтеры
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В эти дни в краевой столице участники общественного движения «Зеленая дружина СГК» приступили к финальным посадкам молодых кустарников и деревьев. За время существования проекта, а это более пяти лет, благодаря инициативе сотрудников Сибирской генерирующей компании и поддерживающих их красноярцев, городские дворы и скверы пополнились более чем на 4,5 тысячи саженцев. Это большой вклад не только в благоустройство, но и создание зеленого каркаса города, его «легких». Экологические программы теплоэнергетической компании напрямую связаны с производственными планами. Например, в этом году силами энергетиков «подземный парк» теплострасс обновляется на протяжении более 30 километров. А затем наступает период укладки асфальта, тротуаров, газонов и озеленения.

Одни из самых больших проектов 2020 года — капитальный ремонт тепломагистралей на улице Матросова в Свердловском районе и в центральном проезде возле ДК им. 1 мая в Ленинском районе.

Красноярску добавили экологии и зеленых насаждений благодаря проекту СГК

В одном из дворов возле дома №12 на улице Юности появились кусты сирени, акации, березы. Как рассказал Сергей Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске и депутат горсовета Красноярска, после всех ремонтных работ компания за свой счет проводит комплексное благоустройство:

«Благоустройство — важная часть ремонтной компании. Помимо того, что мы переложили здесь новые тепловые сети и провели благоустройство, еще и дополнительно высадили деревца, озеленили Ленинский район. Жители этого двора очень инициативные, заявки поступали со всех сторон. Хорошо, что им небезразличен их двор и наш город в целом».  

Красноярску добавили экологии и зеленых насаждений благодаря проекту СГК

А Артем Речицкий, руководитель «Зеленой дружины», пояснил, что в нынешнем году из-за ограничений, связанных с пандемией, участники проекта отказалась от масштабных экологических марафонов и провели посадки в конкретных дворах и скверах:

«Осень — очень удачное время для высадок, деревца входят в анабиоз и лучше приживаются. Жители вышли на озеленение, обеспечили полив саженцев и в будущем взяли на себя обязательства ухаживать за деревьями. Это дает гарантию, что мы не садим формально деревья для галочки, а следим за их приживаемостью».

В «зеленом» дворовом проекте приняли участие и жители дома. Руслан Кодзоев, представитель инициативной группы, тоже садит и поливает молодые саженцы. По его словам, этому дому почти 80 лет. В этом году коммуникации были обновлены, заодно решили обновить и двор. Некогда здесь жили работники завода Цветмет, а красота двора, который был во времена СССР украшен деревянными скульптурами, была известна далеко за пределами района.

«Это была наша инициатива – высадить новые деревья! После того, как тепловые трубы были переуложены, мы обратились в СГК, чтобы нам помогли обновить заодно и двор. Изменили и палисадник. Будем всем домом ухаживать за деревьями, беречь наше зеленое богатство!», — отметил Руслан.  

Инна Васильевна, одна из старейшин дома, смотрит с восхищением на работу ребят и говорит спасибо от всех жильцов многоквартирного дома.

А участники «Зеленой дружины» отправились дальше, на улицу Матросова, где в этом году почти все лето перекладывали трубы теплотрассы 60-летнего возраста. Теперь, кроме надежного теплоснабжения, местные жители получат новые зелёные аллеи вдоль оживленной автотрассы.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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