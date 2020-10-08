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На девяти магистралях в Красноярске продолжается дорожный ремонт

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Красноярск
10:01 8 Октября 2020
ремонт, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Несмотря на резкое ухудшение погоды на девяти магистралях в Красноярске продолжается дорожный ремонт. Техника работает на пр. Металлургов, ул. 9 Мая, Енисейском тракте, ул. Тельмана, ул. Елены Стасовой, ул. Гусарова, ул. Чернышова, а также ул. Амурская и ул. Даурская.

Контракты по этим объектам были разыграны только в августе – город получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. Уложить асфальт дорожники должны до наступления отрицательных температур, а работать с грунтом и бордюрами можно в любую погоду. Все работы должны быть завершены до 30 ноября.

Сейчас администрация принимает работы на девяти магистралях, где ремонт уже завершен. В мэрии отметили, что на ул. Аэровокзальная подрядчику предстоит устранить недочеты проделанного ремонта – просадку асфальта возле дождеприеемных колодцев. На ул. Железнодорожников рабочие полностью перекладывали новый асфальт, так как технический надзор установил ненадлежащее качество.

Переделывал работу подрядчик за свой счет, а теперь заплатит и штраф. Работы на этом объекте должны были завершить до 31 августа – за просрочку также предусмотрен штраф.

 

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