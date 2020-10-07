В «Школьном комбинате питания» сменился руководитель

Глава общественной организации «За Красноярск» Иван Коростылев отныне возглавляет банкротившийся «Школьный комбинат питания». Об этом сообщил общественник на своей странице в социальной сети Facebook.

Коростылев сообщил, что его беспокоит текущая ситуация на предприятии, в частности накопившаяся задолженность по заработной плате сотрудникам, перечисление налоговых отчислений и другое.

«С этими вопросами я не раз обращался в мэрию, потому что считаю, что в этой непростой для комбината ситуации общественность должна проконтролировать прозрачность всех сделок на комбинате и соблюдение их законности», - написал общественник

Кроме того, Коростелев призвал всех, чьи интересы были нарушены, обращаться к нему напрямую по номеру телефона – 8-923-298-4004.

В настоящее время в связи с банкротством «Школьного комбината питания» организацией школьного питания в Красноярске будет заниматься новосозданное муниципальное учреждение «Центр питания».