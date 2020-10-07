«Большая перемена» для красноярских педагогов

С таким необычным названием в онлайн-формате прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, где Сбербанк выступил главным партнёром.

Организаторы праздника постарались сделать его интересным не только для тех, кто стал непосредственным участником мероприятия, но и для зрителей трансляции. Так, площадка молодёжного центра «Пилот» превратилась в кулинарную студию.

Красноярские педагоги принимали заслуженные поздравления и награды в прямом эфире мероприятия «Большая разница». Мэр города Сергей Ерёмин вручал цветы, подарки и дипломы лауреатам премии главы города в области образования 2020 и вместе с педагогами готовил праздничный торт под названием «Большая перемена».

Помимо своей профессиональной деятельности красноярские педагоги имеют множество увлечений: среди них можно встретить поэтов, художников, спортсменов и даже профессиональных танцоров. Управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев наградил обладателей самых интересных роликов о своих увлечениях и достижениях, поздравил всех педагогов с праздником:

«От всей души хочу поздравить всех учителей с праздником! Вы люди огромного терпения и кропотливого труда, благодаря вам школьники осваивают различные навыки, приобретают знания. Сегодня Сбер готов предоставлять свои разработки в образовательные процессы, плотно сотрудничает со школами, мы внедряем цифровые платформы, предлагаем различные программы по развитию личностного потенциала. Желаю всем учителям здоровья, благодарных учеников и много энергии на трудовые подвиги».