Автопарк уборочной техники в Красноярске готов к работе в зимнем режиме

Автопарк уборочной техники в Красноярске полностью готов к работе в условиях зимы. В департаменте городского хозяйства заверили, что коммунальщики смогут приступить к подсыпке дорог и тротуаров в любой момент. Более 170 единиц техники подготовлены к работе в зимнем режиме.

В арсенале уборщиков комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, самосвалы, а также малая техника для расчистки тротуаров.

«Для того, чтобы перевести их с режима летней уборки на зимнюю, необходимо переоснастить машины специальными узлами, насадками и агрегатами. Такая работа проведена на всех предприятиях. Часть техники еще остается в резерве, на случай необходимости выполнения летних видов уборки», - отметили в пресс-службе городской администрации.

В случае резкого ухудшения погоды у мэрии есть договоренность со сторонними предприятиями о привлечении их техники, чтобы быстро устранить последствия стихии.

Кроме того, на особый режим работы переводят и персонал подрядных организаций, ответственных за уборку городских магистралей. Организован график дежурств и проработаны системы оповещения персонала об ухудшении погоды. На предприятиях есть запас топлива, сформированы графики поставки противогололедных реагентов.