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В Красноярске временно закрыт пункт регистрации автомобилей на Ястынской

Главная Общество
Красноярск
10:58 6 Октября 2020
красноярск, автомобиль, регистрация, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске временно не работает пункт регистрации автомобилей в районе Авторынка на ул. Ястынская. В ГИБДД сообщили, что по техническим причинам отдел будет закрыт до конца недели. Всех, кто записывался на регистрацию транспортного средства через портал Госуслуг, примут в любом другом пункте регистрации в день записи.

В ГИБДД напомнили, что в Красноярске продолжают работать другие отделения:

- на ул. Кутузова,1, стр.85 (ежедневно с 8:00-19:00, т.278-33-58);

- на ул. Маерчака, 53 «Г» (ежедневно с 8:00-19:00, т.268-02-26);

- на пр. Металлургов, 1 «Г» (вторник-пятница с 09:00-17:00, суббота с 08:00-15:00, т.224-80-02).
 

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