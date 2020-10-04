В Красноярске появилось бесплатное эко-такси. Запряженная лошадью карета ездила по центру города - проспекту Мира - все выходные дни.

Как выяснили Sibnovosti.ru, появление экологичного такси связано со скорой премьерой нового фантастического и комедийного сериала «Гусар» на телеканале ТНТ.

«История рассказывает о невероятных приключениях некоего поручика Рыльского (в исполнении Гарика Харламова), героя Отечественной войны 1812 года, который волею судьбы оказался в нашем времени», - сказано в описании проекта.

Акция ТНТ получила название «Гусарское такси»: все выходные настоящий Гусар управлял каретой, запряженной лошадьми, и возил красноярцев бесплатно по центру города.

Главное условие для бесплатной поездки: Гусар должен принять пассажира за «своего» - у пассажиров должны были быть настоящие гусарские усы.

Сам сериал стартует уже в понедельник, 5 октября, в 20:00 на ТНТ.