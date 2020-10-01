Первый снег в Красноярске: фоторепортаж из соцсетей

В Красноярске в нескольких микрорайонах в ночь на 1 октября выпал снег. В городе похолодало до +2...3 градусов. На дорогах образовалась сильная гололедица, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.
Дождь и мокрый снег пройдут в Красноярске и днем. Ветер усилится до 12 м/c. На предстоящих выходных осадков не ожидается. Накануне снег выпал в нацпарке «Столбы».
Sibnovosti.ru собрали кадры первого снега в социальных сетях.
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let it snow И не важно, что сейчас октябрь 🙈 Собиралась выставлять "врываемся в осень"... Но не могу обойти такое событие как первый снег. Уже который год он выпадает по расписанию ровно 1 октября 😅 Это по-своему прикольно, а с другой стороны "Зима блииизко"🥶 Как у тебя с погодой? Время осенних луков ещё не прошло?)) 🍂 _________ #первыйснег #первоеоктября #былостало #зимаблизко #сибирь #осеньвсибири #времяуюта #жизньвдеревне #тайган #одевайсятеплее #шапкунадень #красноярск