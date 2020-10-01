Первый снег в Красноярске: фоторепортаж из соцсетей

В Красноярске в нескольких микрорайонах в ночь на 1 октября выпал снег. В городе похолодало до +2...3 градусов. На дорогах образовалась сильная гололедица, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

Дождь и мокрый снег пройдут в Красноярске и днем. Ветер усилится до 12 м/c. На предстоящих выходных осадков не ожидается. Накануне снег выпал в нацпарке «Столбы».

Sibnovosti.ru собрали кадры первого снега в социальных сетях.