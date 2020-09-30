В 13 детских садах Красноярска подтвержден COVID-19

В Красноярске в 13 детских садах выявлен COVID-19. Список учреждений, где есть заболевшие среди детей или воспитателей, в управлении образования пока не предоставили.

В детсаду №314 на правобережье Красноярска коронавирусом заболел ребенок, сообщает радио «Красноярск-Главный».

«Действительно, в 314 детском саду подтвержден случай коронавируса. Одна группа переведена на дистант», - рассказала пресс-секретарь управления образования администрации города Екатерина Усатенко.

В начале недели ученики трех школ города ушли на досрочные каникулы из-за обострения эпидемической ситуации. До 5 октября закрыты гимназия №13, лицей №7 и школа №150. Оценки за первую четверть, продлившуюся три недели, детям пока не выставляли.