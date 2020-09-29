Число зараженных COVID-19 в Красноярском крае приближается к 20 тысячам

В Красноярском крае подтвердилось 112 новых случаев заражения коронавирусом - это на пять больше, чем днем ранее. 31 человек заболел именно в Красноярске.

По данным на 29 сентября, в регионе 19 887 заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 692,0.

«По итогам суток Красноярский край поднялся на две позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, теперь занимает 14-ю строчку», - отметили в оперативном штабе.

79 пациентов выздоровели за сутки, это в шесть раз больше, чем накануне. Новых летальных исходов нет.