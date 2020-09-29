29 сентября
Красноярск
погода +6 °C
78.67
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Число зараженных COVID-19 в Красноярском крае приближается к 20 тысячам

Главная Общество
Красноярск
14:52 29 Сентября 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае подтвердилось 112 новых случаев заражения коронавирусом - это на пять больше, чем днем ранее. 31 человек заболел именно в Красноярске. 

По данным на 29 сентября, в регионе 19 887 заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 692,0.

«По итогам суток Красноярский край поднялся на две позиции  в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, теперь занимает 14-ю строчку», - отметили в оперативном штабе. 

79 пациентов выздоровели за сутки, это в шесть раз больше, чем накануне. Новых летальных исходов нет. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Гидрометцентр прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

29 Сентября 2020 г.
Достоверность прогноза 60%
Новости Красноярска: На победу в конкурсе концепций обновления Центрального парка Красноярска претендуют участники из 15 стран

На победу в конкурсе концепций обновления Центрального парка Красноярска претендуют участники из 15 стран

29 Сентября 2020 г.
Финалистов назовут 6 октября
Новости Красноярска: В Эвенкии проложат более 4 000 км автозимников

В Эвенкии проложат более 4 000 км автозимников

29 Сентября 2020 г.
В Эвенкии зимой введут в эксплуатацию более 4000 км автозимников. Такие дороги для северных территорий края имеют стратегическое значение. По данным регионального правительства, часть поселений, не имеющих выхода на реки, получают все важные грузы для жизнеобеспечения именно по зим...
Новости Красноярска: В крае прокуратура заблокировала сайты с советами об искажении показаний счетчиков

В крае прокуратура заблокировала сайты с советами об искажении показаний счетчиков

29 Сентября 2020 г.
За это предусмотрена ответственность
Новости Красноярска: На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

На юге края показали неудачную охоту кота на расплодившихся мышей

29 Сентября 2020 г.
В Саяно-Шушенском заповеднике нашествие грызунов
Новости Красноярска: Для грузовиков закроют въезд на ул. Техническую в Красноярске

Для грузовиков закроют въезд на ул. Техническую в Красноярске

29 Сентября 2020 г.
Ограничения вступают в силу с 19 октября
Новости компаний
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

Коронавирус обнаружен в 23 школах Красноярска

25 Сентября 2020 г.
Детей в некоторых классах перевели на дистанционку
Новости Красноярска: В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19

25 Сентября 2020 г.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых горожан оставаться дома
Новости Красноярска: Молодую жительницу Минусинска осудили за оправдание терроризма

Молодую жительницу Минусинска осудили за оправдание терроризма

25 Сентября 2020 г.
Она отправится в колонию на 3,5 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru