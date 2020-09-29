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В Красноярске появилась книга про Алексея Клешко

Главная Общество
Красноярск
09:45 29 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В двух красноярских книжных магазинах в продаже появилась книга «Сопряжения Алексея Клешко». Автором-составителем издания о знаменитом красноярце, бывшем вице-спикере Законодательного собрания края, стал политолог и журналист Александр Чернявский. 

Автор пояснил, что книгу планировали издать еще в 2006 году, в ее создании участвовал сам Алексей Михайлович. Однако издание увидело свет только сейчас, Чернявский внес в него лишь незначительные коррективы и слегка сократил.

Иллюстрации к книге подбирали близкие друзья Клешко, некоторые фото никогда не публиковались. Книга уже есть в продаже в магазинах «Академкнига» и «Бакен». Презентация издания состоится 19 ноября.

«Помимо очерка жизненного пути героя в книге также представлены публицистические работы Клешко и его своеобразный творческий отчет о работе в программе «После новостей» - печатная версия телеинтервью с известными всей России людьми: Александром Новиковым, Эдуардом Лимоновым, Владимиром Познером и другими знаменитостями», - рассказали в одном из книжных магазинов. 

Напомним, Алексей Клешко трагически ушел из жизни в ноябре 2018 года. Его тело нашли около подъезда по ул. Декабристов, 1Г.

Фото: vk.com/bakenbooks

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