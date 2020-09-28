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Река Чулым в Красноярском крае окрасилась в бирюзовый цвет из-за водорослей

Главная Общество
Красноярск
16:02 28 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Красноярского края провела проверку по факту загрязнения реки Чулым в Бирилюсском районе. В августе этого года рыбаки увидели бирюзовые пятна в водоеме. Выяснилось, что это водоросли, которые были в стоячем притоке. 

«Такие пятна синего, бирюзового цвета характерны для цветения водорослей в пресной воде, в местах без течения, каковой является протока реки Чулым. Появлению пятен в августе текущего года способствовала нехарактерно теплая погода», - отметили в ведомстве.

Добавим, что токсичных веществ в реке не обнаружено. Зато есть нефтяные следы от моторных лодок. Но они, по данным экспертов, не наносят вред окружающей среде. 

Фото: Мария Бабич / Газета-новый-путь.рф

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