Река Чулым в Красноярском крае окрасилась в бирюзовый цвет из-за водорослей

Прокуратура Красноярского края провела проверку по факту загрязнения реки Чулым в Бирилюсском районе. В августе этого года рыбаки увидели бирюзовые пятна в водоеме. Выяснилось, что это водоросли, которые были в стоячем притоке.

«Такие пятна синего, бирюзового цвета характерны для цветения водорослей в пресной воде, в местах без течения, каковой является протока реки Чулым. Появлению пятен в августе текущего года способствовала нехарактерно теплая погода», - отметили в ведомстве.

Добавим, что токсичных веществ в реке не обнаружено. Зато есть нефтяные следы от моторных лодок. Но они, по данным экспертов, не наносят вред окружающей среде.

Фото: Мария Бабич / Газета-новый-путь.рф