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В Красноярске гимназия №13 досрочно уходит на каникулы

Главная Общество
Красноярск
08:30 28 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Ученики гимназии №13 в Академгородке досрочно уходят на каникулы. Приказом исполняющего обязанности директора школы Анны Кириченко от 26 сентября воспитанники будут отдыхать с 28 сентября по 7 октября. Изменения в учебный план внесены из-за пандемии.

В документе сказано, что оценки за рекордно короткую первую четверть педагоги выставят ученикам 2-11 классов до 28 сентября.

В конце прошлой недели управление образования администрации города сообщило, что в 23 школах Красноярска обнаружен коронавирус: заболевание подтверждено как у детей, так и у педагогов. В связи с этим классы переводят на домашнее обучение. Роспотребнадзор выносит предписания о принятии санитарных мер по каждому отдельному случаю.
 

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