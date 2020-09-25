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В Красноярске проходят противопожарные рейды

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Красноярск
11:53 25 Сентября 2020
пожары, рейды, проверка, мчс
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Сотрудники ведомственных комиссий проводят противопожарные рейды в Красноярске

Специалисты районных администраций, представители городского центра обеспечения мероприятий гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности и инспекторы госпожнадзора проводят еженедельные комиссионные противопожарные рейды в частных и многоквартирных домах Красноярска.

Осенний период не без основания признан специалистами одним из самых пожароопасных сезонов года. Сухая трава и ветреная погода, а также неправильное использование обогревательных приборов - всё это становится благоприятными факторами для возникновения крупных возгораний. Поэтому именно сейчас принято решение об усилении профилактической разъяснительной работы во всех районах города.

Сегодня сотрудники  администрации Ленинского района совместно со специалистами  МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности г. Красноярска» и инспекторами отделения надзорной деятельности по Ленинскому району провели противопожарный рейд в частных и многоквартирных жилых домах по ул. Энергетиков и ул. 3-й и 4-й Шинной.

В Красноярске проходят противопожарные рейды

Участники акции посетили 68 домов частного сектора и 7 многоквартирных жилых домов, распространили 195 памяток, а также провели 18 бесед о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей, техники и газовых приборов. Жителям частного сектора инспектора напомнили о том, что перед началом отопительного сезона следует провести проверку и очистку дымоходов печей от сажи, при необходимости сделать ремонт, не пользоваться самодельными электронагревательными приборами, не сушить возле печей белье. 

Жителям многоквартирных домов рассказали о том, что в квартире много горючих предметов: мебели, отделочных материалов бытовой химии. А через мусоропроводы, лифтовые шахты и инженерные коммуникации огонь и дым легко распространяется по всему зданию.

В Красноярске проходят противопожарные рейды

Профилактические мероприятия в Ленинском районе также проводятся среди жителей, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких людей преклонного возраста и в многодетных семьях.

Всего с начала года в Ленинском районе проведено более 80 профилактических рейдов по жилому сектору, в ходе которых было распространено более 9 тысяч информационных памяток о пожарной безопасности, проведено 562 беседы, 532 инструктажа. Всего в этом году в районе было зафиксировано  27 пожаров жилья, 11 пожаров транспорта, 181 возгорание мусора, 49 возгораний сухой травы.

В Красноярске проходят противопожарные рейды

В Свердловском районе подобные рейды проходят каждый вторник и четверг, а каждую пятницу специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ по Свердловскому району выходят с рейдом по дачным массивам и СНТ. Только за сентябрь проведено 9 рейдов, в ходе которых проведено 214 профилактических бесед с гражданами, распространено 876 памяток и проверено 614 домов. Рейдовые мероприятия будут продолжаться на протяжении всего отопительного сезона.

В Центральном районе на прошлой неделе во время противопожарных рейдов многодетным семьям вручили 121 автономный дымовой пожарный извещатель. Заявки на бесплатное получение таких датчиков семьи подавали этим летом. Также специалисты провели с ними беседы о важности соблюдения правил пожарной безопасности, раздали памятки.

Напомним, вероятность возникновения пожара в жилье можно существенно уменьшить, придерживаясь простых правил: внимательно следить за исправностью электропроводки и техники, газовых приборов; не допускать загромождения вещей на балконах и лоджиях, в домах повышенной этажности обеспечить свободный доступ к люкам на балконах.

По материалам пресс-службы администрации г. Красноярска
Фото: пресс-служба администрации г. Красноярска

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