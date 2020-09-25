Долгострой на Юшкова получил разрешение на заселение жильцов

Обманутые дольщики за свой счет достроили проблемный дом на ул. Юшкова, 36Д в Красноярске. Застройщик обещал сдать жилье еще в 2015 году, но обанкротился, оставив инвесторов ни с чем. В итоге красноярцам пришлось собирать дополнительные деньги и самостоятельно оплачивать работу субподрядчиков.

В правительстве отметили, что благодаря инициативности дольщиков, они смогут заехать в квартиры уже сейчас. Дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Через механизм федерального Фонда защиты прав дольщиков многоэтажку достроили бы как минимум через 2-3 года.

«Застройщик находится в процедуре конкурсного производства, поэтому получение прав собственности на квартиры будет происходить в форме погашения реестра требований участников строительства путем передачи квартир», - сообщили в пресс-службе Минстроя.

В правительстве добавили, что в 2019 и 2020 годах без привлечения бюджетных средств в эксплуатацию было введено 2 686 квартир в долгостроях компаний «СИА», «Зодчий», ФСК «Монолитинвест», ЖСК «Светлый», «СибБытСтрой».

Фото: sibdom.ru​