«На счету каждый теплый день»: осенний дорожный ремонт в Красноярске идет ударными темпами

В Красноярске в этом году ведется ремонт 18 дорог, большая часть – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В конце августа девять объектов добавили в план – город получил дополнительные средства из федерального бюджета. Для Сибири это довольно поздно, однако многие из этих участков давно нуждаются в ремонте.

Так, городские власти включили в план осеннего ремонта девять магистралей в «спальных» районах. В их числе: пр. Металлургов, ул. 9 Мая на участке от Водопьянова до ул. Енисейский тракт, сам Енисейский тракт до мкр. Солнечный, ул. Тельмана, Елены Стасовой, Гусарова, Чернышова, а также ул. Амурская и Даурская.

Контракты с подрядчиками подписали в конце августа, поэтому у дорожников появилась довольно непростая задача – качественно и быстро сделать ремонт до наступления холодов. Пока в Красноярске держится комфортная осенняя погода, поэтому на счету каждый теплый день.

Осенние контракты рассчитаны до 30 ноября, однако по факту большинство работ необходимо завершить раньше. Начальник отдела МКУ «УДИБ» Артемий Алкснис рассказал, почему подрядчикам необходимо поторопиться.

«Те работы, которые выполняются при положительных температурах, будут завершены до конца октября. Это асфальтирование, бетонирование, установка бортовых камней. Дорожники каждый день на объектах, самое главное, чтобы не было дождя. В сухую погоду возможно при и минусовой температуре это делать. На втором этапе подрядчики перейдут к работам, которые не зависят от погоды. Это благоустройство, установка пешеходных ограждений, дорожных знаков. По этим видам работ дедлайн – 30 ноября. Сейчас мы можем сказать, что работы идут в соответствии с графиком. убрала здесь предложение», – отметил эксперт.

Например, на ул. Енисейский тракт подрядчик готовится укладывать верхний слой асфальта. Он смог оперативно провести на объекте демонтажные и подготовительные работы, уже заменил бортовой камень, уложил выравнивающий слой асфальта.

На ул. 9 Мая активно ведется работа по снятию старого покрытия, завершается установка бордюр. Улицу преображают комплексно – на объекте обустраивают технические и пешеходные тротуары, очищают территории от устаревших павильонов, благоустраивают прилегающие пространства. Этим занимается районная администрация.

Еще один сложный объект – пр. Металлургов. Несмотря на большой объем, основной объем работ там был завершен в короткие сроки. Подрядчик практически завершил установку бортовых камней, а также уложил выравнивающий слой асфальта.

На Тельмана работы ведутся строго по графику ¬– на дороге готовятся уложить уравнивающий слой асфальта, а бортовые камни уже готовы.

В Черемушках на Амурской и Даурской подрядчики пока решают вопросы по переносу остановочных карманов. Параллельно там идут демонтажные работы и установка бортового камня.

В Ветлужанке дорожники сняли старый асфальт, а теперь укладывают нижний слой покрытия.

Пресс-секретарь департамента горхозяйства мэрии Красноярска Светлана Трушкова пояснила, что за осенними дорожными объектами ведется постоянный контроль. Проверяющие выходят на участки ежедневно.

Из девяти других участков, которые были в первоначальном плане ремонта по нацпроекту, полностью готовы три. Это улица Марковского, ул. Судостроительная и участок ул. Ястынской до пр. Комсомольский. Подрядчики устранили все замечания.

В этом сезоне планируется завершить ремонт на пр. Красноярский рабочий. Хотя изначально он был расчитан на 2 года. Ремонт моста через реку Бугач по Московскому тракту тоже вопросов не вызывает.

Не радуют чиновников темпы на ул. Железнодорожников. Участок должны были сдать 31 сентября, но исполнитель в сроки не уложился. За это его оштрафуют. На Дудинской и Аэровокзальной, по условиям контракта, ремонт должны завершить 30 сентября.