24 сентября
Красноярск
погода +10 °C
77.18
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«На счету каждый теплый день»: осенний дорожный ремонт в Красноярске идет ударными темпами

Главная Общество
Красноярск
20:18 24 Сентября 2020
ремонт, дороги, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске в этом году ведется ремонт 18 дорог, большая часть – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В конце августа девять объектов добавили в план – город получил дополнительные средства из федерального бюджета. Для Сибири это довольно поздно, однако многие из этих участков давно нуждаются в ремонте.

Так, городские власти включили в план осеннего ремонта девять магистралей в «спальных» районах. В их числе: пр. Металлургов, ул. 9 Мая на участке от Водопьянова до ул. Енисейский тракт, сам Енисейский тракт до мкр. Солнечный, ул. Тельмана, Елены Стасовой, Гусарова, Чернышова, а также ул. Амурская и Даурская.

Контракты с подрядчиками подписали в конце августа, поэтому у дорожников появилась довольно непростая задача – качественно и быстро сделать ремонт до наступления холодов. Пока в Красноярске держится комфортная осенняя погода, поэтому на счету каждый теплый день.

Осенние контракты рассчитаны до 30 ноября, однако по факту большинство работ необходимо завершить раньше. Начальник отдела МКУ «УДИБ» Артемий Алкснис рассказал, почему подрядчикам необходимо поторопиться.

«Те работы, которые выполняются при положительных температурах, будут завершены до конца октября. Это асфальтирование, бетонирование, установка бортовых камней. Дорожники каждый день на объектах, самое главное, чтобы не было дождя. В сухую погоду возможно при и минусовой температуре это делать. На втором этапе подрядчики перейдут к работам, которые не зависят от погоды. Это благоустройство, установка пешеходных ограждений, дорожных знаков. По этим видам работ дедлайн – 30 ноября. Сейчас мы можем сказать, что работы идут в соответствии с графиком. убрала здесь предложение», – отметил эксперт.

Например, на ул. Енисейский тракт подрядчик готовится укладывать верхний слой асфальта. Он смог оперативно провести на объекте демонтажные и подготовительные работы, уже заменил бортовой камень, уложил выравнивающий слой асфальта.

На ул. 9 Мая активно ведется работа по снятию старого покрытия, завершается установка бордюр. Улицу преображают комплексно – на объекте обустраивают технические и пешеходные тротуары, очищают территории от устаревших павильонов, благоустраивают прилегающие пространства. Этим занимается районная администрация.

Еще один сложный объект – пр. Металлургов. Несмотря на большой объем, основной объем работ там был завершен в короткие сроки. Подрядчик практически завершил установку бортовых камней, а также уложил выравнивающий слой асфальта.

На Тельмана работы ведутся строго по графику ¬– на дороге готовятся уложить уравнивающий слой асфальта, а бортовые камни уже готовы.

В Черемушках на Амурской и Даурской подрядчики пока решают вопросы по переносу остановочных карманов. Параллельно там идут демонтажные работы и установка бортового камня.

В Ветлужанке дорожники сняли старый асфальт, а теперь укладывают нижний слой покрытия.

Пресс-секретарь департамента горхозяйства мэрии Красноярска Светлана Трушкова пояснила, что за осенними дорожными объектами ведется постоянный контроль. Проверяющие выходят на участки ежедневно.

Из девяти других участков, которые были в первоначальном плане ремонта по нацпроекту, полностью готовы три. Это улица Марковского, ул. Судостроительная и участок ул. Ястынской до пр. Комсомольский. Подрядчики устранили все замечания.

В этом сезоне планируется завершить ремонт на пр. Красноярский рабочий. Хотя изначально он был расчитан на 2 года. Ремонт моста через реку Бугач по Московскому тракту тоже вопросов не вызывает.

Не радуют чиновников темпы на ул. Железнодорожников. Участок должны были сдать 31 сентября, но исполнитель в сроки не уложился. За это его оштрафуют. На Дудинской и Аэровокзальной, по условиям контракта, ремонт должны завершить 30 сентября.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Трое красноярцев заплатят штрафы за поездку в автобусе без масок

Трое красноярцев заплатят штрафы за поездку в автобусе без масок

24 Сентября 2020 г.
Сумма взыскания – до 30 тысяч рублей
Новости Красноярска: На острове Татышев в Красноярске появится причал

На острове Татышев в Красноярске появится причал

24 Сентября 2020 г.
Стоимость работ – почти 8,5 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярские хирурги восстанавливают лицо 4-летней девочке после ожога

Красноярские хирурги восстанавливают лицо 4-летней девочке после ожога

24 Сентября 2020 г.
Тяжелую травму ребенку по неосторожности ребенку причинил отец
Новости Красноярска: В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В Красноярском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом

24 Сентября 2020 г.
Об этом заявили в Роспотребнадзоре
Новости Красноярска: В Красноярске открылась программа «Навигатор инноватора»

В Красноярске открылась программа «Навигатор инноватора»

24 Сентября 2020 г.
Она привлечет в бизнес молодежь
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС и школьники Кодинска примут участие в фестивале #ВместеЯрче

Богучанская ГЭС и школьники Кодинска примут участие в фестивале #ВместеЯрче

24 Сентября 2020 г.
Прием заявок начнется 28 сентября
Новости компаний
23/09
Водолазы компании «КрасКом» законсервировали речной фонтан у о. Посадного
22/09
СФУ открывает продленку для младших школьников
22/09
СГК подготовила трубы Красноярской ТЭЦ-2 к установке датчиков контроля за выбросами
21/09
Какие цифровые технологии внедряют дочерние компании Сбербанка: рассказали на форуме «ПРОФ-IT»
18/09
Готов корпус первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1
17/09
В СФУ установили биометрическую систему распознавания лиц
17/09
Новые сети СГК на красноярском правобережье позволят заместить две котельные на левом берегу
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На юге края задержаны руководители религиозной общины Виссариона

На юге края задержаны руководители религиозной общины Виссариона

22 Сентября 2020 г.
Они руководили религиозной организацией «Церковь Последнего Завета»
Новости Красноярска: В Красноярск вернется 20-градусное тепло

В Красноярск вернется 20-градусное тепло

21 Сентября 2020 г.
К выходным резко похолодает
Новости Красноярска: В Красноярске резко испортится погода

В Красноярске резко испортится погода

23 Сентября 2020 г.
На смену 20-градусному теплу придет похолодание до +13 градусов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru