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Богучанская ГЭС и школьники Кодинска примут участие в фестивале #ВместеЯрче

Главная Общество
Красноярск
11:30 24 Сентября 2020
школьники, конкурс, гэс, дети, энергетика
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В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче* ПАО «Богучанская ГЭС» и Центр дополнительного образования детей города Кодинска проводят серию совместных мероприятий. Богучанская ГЭС приглашает школьников принять участие в творческом конкурсе посвященном истории, сегодняшнему дню и будущему российской энергетики, а также пройти онлайн-тест и проверить свои знания. В связи с ограничениями, введенными в Красноярском крае из-за пандемии COVID-19, большая часть мероприятий, приуроченных к фестивалю #ВместеЯрче, проходит в дистанционном режиме.

Положение о конкурсе размещено на сайте Богучанской ГЭС, прием заявок начнется 28 сентября, а итоги будут подведены 21 декабря в канун профессионального праздника энергетиков. В 2020 году праздник станет особенным, ведь это год 100-летия плана ГОЭЛРО, с которого началась государственная программа электрификации России. К участию в конкурсе допускаются школьники 4-11 классов города Кодинска и Кежемского района Красноярского края, которые могут представить рисунки в любой технике, посвященные труду энергетиков и истории энергетики в России; плакаты, посвященные 100-летию плана ГОЭЛРО и 100-миллиардному киловатту, произведенному Богучанской ГЭС с момента пуска; разработки викторины или квиза на темы «100-летие плана ГОЭЛРО», «Богучанская ГЭС»; эссе и рефераты на тему «100-летие плана ГОЭЛРО». Таким образом в конкурсе смогут принять школьники с различными творческими способностями и увлечениями – художники, поэты, историки и будущие инженеры.

Онлайн-тест, разработанный сотрудниками Богучанской ГЭС, включает четыре блока по пять вопросов – «Ангарский каскад ГЭС», «Байкал, Ангара и Енисей», «100-летие плана ГОЭЛРО» и «Отрасли энергетики». Вопросы составлены таким образом, чтобы даже при небольшой предварительной подготовке участники могли самостоятельно ответить на большинство из них, а после завершения теста приобрели новые знания и интерес к затронутым темам. Участники творческого конкурса получат призы от Богучанской ГЭС, а прошедшие тест – сертификат с оценкой знаний.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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