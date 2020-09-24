Красноярские ученые создали прочный полиэтиленовый «бронежилет»

Ученые красноярского центра СО РАН создали супер прочное покрытие для радиолокационное оборудование. Оно состоит из полиэтилена. Материал модернизировали с помощью ультразвука и углеродных нанотрубок, пояснили в пресс-службе научного центра.

Новый «бронежилет» защитит оборудование от ударов, пуль и плохой погоды. Его молекулярная масса выше, чем у обычного полиэтилена. Такие материалы могут выдерживать экстремально низкие температуры, повышенную влажность, воздействие агрессивных кислотных сред и деформационные нагрузки.

Ученые добавили чехлу диэлектрическую проницаемость, чтобы его можно было применять в качестве радиопрозрачного покрытия. Для этого исследователи решили модифицировать материал нанотрубками.

Помимо этого новый полимер приобрел еще одно свойство — износостойкость увеличилась почти на 40%.

«В качестве основы был выбран полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы. Он обладает повышенной по сравнению с обычным полиэтиленом прочностью и высокой износостойкостью, больше, чем фторопласт или тефлон, которые являются одними из самых износостойких полимеров. Так как он обладает такими потрясающими свойствами, было интересно модернизировать материал для радиоэлектроники при помощи нанотрубок. Ожидалось, что мы увеличим диэлектрическую проницаемость и не допустим высоких диэлектрических потерь. Соответственно, материал будет еще и накапливать электрическую энергию. Но самое главное, что он будет пропускать электромагнитные волны необходимой частоты, а другие наоборот гасить. Это очень важно для радиолокационного оборудования», — прокомментировал соавтор исследования Илья Маркевич.

Сверхпрочный полиэтилен можно использовать в разных областях. Из него делают покрытия для лыж, сноубордов, бронежители и каски и другое.

Фото: СО РАН