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Лесные инспекторы Красноярского края получили новые снегоходы, квадроциклы и аэролодку

Главная Общество
Красноярск
08:15 24 Сентября 2020
общество, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Автопарк лесных инспекторов Красноярского края пополнился новой высокопроходимой спецтехникой. У них теперь новые снегоходы, квадроциклы, патрульные автомобили и аэролодка – всего 18 единиц техники. Из федерального бюджета на покупку спецмашин выделили почти 16 млн рублей. Лесники уже протестировали новую технику во время рейдов в труднодоступных территориях.

«Была речка с небольшим течением, глубина довольно большая, а снегоболотоход ее легко преодолел. Могу сравнить ее только с гусеничным транспортом – эта машина намного комфортнее, проходимее – держится даже в болотной местности на плаву и спокойно преодолевает любые препятствия», – цитирует пресс-служба краевого правительства государственного инспектора лесного надзора края Евгения Коробенко.

Благодаря новой технике инспекторы рассчитывают выявлять больше нарушителей, так как смогут контролировать труднодоступные и отдаленные территории.

Напомним, с 1 июня в Красноярском крае на 100 человек увеличен штат лесной охраны. Сейчас в регионе 282 лесных контролера.
 

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