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Левобережный оператор помог волонтерам вывезти 500 кг мусора с острова Отдыха

Главная Общество
Красноярск
13:49 22 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Два дня потребовалось активистам волонтерского движения «Лига Добра», чтобы привести в порядок берег Енисея в районе дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Эта территория – излюбленное место отдыха многих красноярцев. Люди устраивают пикники на природе, но далеко не все убирают потом за собой, в результате прибрежная зона зачастую выглядит как одна сплошная несанкционированная свалка.

В минувшие выходные волонтеры собрали на острове Отдыха полтонны отходов. В свою очередь, левобережный региональный оператор по обращению с ТКО организовал вывоз мусора на лицензированный полигон.

«Отрадно наблюдать, что с каждым годом у нас становится все больше экологических добровольцев, и мы всегда с радостью откликаемся на подобные инициативы, помогая с вывозом собранного мусора. Хочется верить, что  благодаря таким эко-мероприятиям  все больше красноярцев начнут задумываться  о том, сколько ущерба они наносят природе.  Это уже второй эко-субботник за неделю, и в совокупности мы вывезли полторы тонны отходов с двух небольших участков», - рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

Фото: КРК

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