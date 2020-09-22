Определена победительница конкурса «Миссис Красноярский край-2020»

В Красноярске объявлено имя победительницы конкурса красоты среди замужних дам «Миссис Красноярский край-2020». Титул достался 38-летней Кристине Третьяковой. Женщина работает заместителем директора по маркетингу в строительной компании и воспитывает двоих детей. Среди увлечений победительницы - йога, кулинария, верховая езда, путешествия.

Победительница получила от представителей Академии международных конкурсов красоты приглашение на участие в масштабном международном конкурсе «Миссис Бриллиант Мира-2021», который пройдет в Тайване.

«Проект соберет представительниц со всего мира из более 40 стран», - рассказали организаторы красноярского конкурса.

Отметим, что за титул «Миссис Красноярский край-2020» боролись 50 участниц в возрасте от 23 до 48 лет.

Фото: vk.com/academy_beauty_contest