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Педагог гимназии «Универс» заразилась коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
09:45 22 Сентября 2020
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Педагог начальных классов гимназии «Универс» заразилась коронавирусом. Все ее ученики отправлены на дистанционное обучение. Заниматься онлайн дети будут до 1 октября, а потом снова смогут вернуться к учебе. Информацию о заражении  подтвердили в городском управлении образования.

«Педагогу Роспотребнадзор выписал постановление о переводе в режим самоизоляции. В данный момент приказом директора школы класс тоже переведен на дистанционный режим работы. Во всех школах сейчас действуют по алгоритму — ежедневная обработка поверхностей, проветривание классов на переменах, в учреждения дежурят медработники, которые при выявлении симптомов изолируют больного, сообщают родителям и сставляют списки контактных лиц», - сообщила пресс-секретарь управления образования Красноярска Екатерина Усатенко.

Напомним, в начале сентября в гимназии №7 на пр. Красноярский рабочий, 38 коронавирусом заразился один из учеников. Весь его класс был отправлен на домашнюю самоизоляцию. Ранее у ребенка из школы №34 по ул. Ключевская также диагностировали COVID-19. Его одноклассники две недели учились из дома.

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