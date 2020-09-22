Педагог гимназии «Универс» заразилась коронавирусом

Педагог начальных классов гимназии «Универс» заразилась коронавирусом. Все ее ученики отправлены на дистанционное обучение. Заниматься онлайн дети будут до 1 октября, а потом снова смогут вернуться к учебе. Информацию о заражении подтвердили в городском управлении образования.

«Педагогу Роспотребнадзор выписал постановление о переводе в режим самоизоляции. В данный момент приказом директора школы класс тоже переведен на дистанционный режим работы. Во всех школах сейчас действуют по алгоритму — ежедневная обработка поверхностей, проветривание классов на переменах, в учреждения дежурят медработники, которые при выявлении симптомов изолируют больного, сообщают родителям и сставляют списки контактных лиц», - сообщила пресс-секретарь управления образования Красноярска Екатерина Усатенко.

Напомним, в начале сентября в гимназии №7 на пр. Красноярский рабочий, 38 коронавирусом заразился один из учеников. Весь его класс был отправлен на домашнюю самоизоляцию. Ранее у ребенка из школы №34 по ул. Ключевская также диагностировали COVID-19. Его одноклассники две недели учились из дома.