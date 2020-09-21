Красноярский край преодолел порог в 19 тысяч заболевших COVID-19

В Красноярском крае с начала пандемии 19 055 заболевших коронавирусом. За сутки стало на 101 зараженного больше. Такие данные на 21 сентября опубликовал оперативных штаб.

«Сегодня край продолжает удерживать 13-е место в общероссийском рейтинге субъектов по суточному количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. В регионе подтвержден 101 новый случай заболевания, 11 человек выздоровели, 2 скончались», - отметили в ведомстве.

Число переболевших коронавирусом пациентов достигло 14 728 (+11 за сутки). Умерших стало 534.

Фото: Минздрав