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Приобретенное Богучанской ГЭС медицинское оборудование доставлено в Кежемскую районную больницу

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Красноярск
14:48 18 Сентября 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аппарат искусственной вентиляции легких фирмы, приобретенный на средства ПАО «Богучанская ГЭС», доставлен в Кежемскую районную больницу и подготовлен к установке. Ранее в больницу были доставлены пять кардиомониторов и расходные материалы для медицинского оборудования. Решение о направлении всех средств программы спонсорской и благотворительной деятельности в размере 3 млн 185 тысяч рублей на приобретение медицинского оборудования было принято Советом директоров Богучанской ГЭС в апреле 2020 года.   

«Представители компании-поставщика прибудут на следующей неделе и завершат установку аппарата. После этого потребность больницы в таком оборудовании будет полностью закрыта, и мы сможем работать спокойно, в плановом порядке. Я хочу поблагодарить руководство Богучанской ГЭС, которые выделили средства на приобретение оборудования в сложный для нас период пандемии COVID-19. На протяжении многих лет Богучанская ГЭС поддерживает нас, многие медицинские вопросы мы решаем благодаря нашему сотрудничеству», - сказал главный врач Кежемской РБ Евгений Захаров.

Богучанская ГЭС в прошлом неоднократно участвовала в оснащении районной больницы высокотехнологичным оборудованием. В 2014 году для Кежемской РБ приобретен аппарат ИВЛ Paravent PAT для реанимационного отделения. Заказ на поставку медицинского оборудования в апреле 2020 года был оформлен в кратчайшие сроки, однако все заводы изготовители как в Российской Федерации, так и в других странах были предельно загружены и поставщик смог выполнить заказ в конце лета.

Первая поселковая больница в поселке строителей Богучанской ГЭС была открыта в 1979 году. В 1985 году для больницы построили новое здание в городе Кодинске. В конце 1980-х больнице был присвоен статус районной и название Кежемская РБ. В период достройки Богучанской ГЭС возведено новое здание и стационар на 72 койки. Сейчас Кежемская РБ включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске.  

По материалам Богучанской ГЭС

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