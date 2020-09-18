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Дело о прорыве дамбы в Курагинском районе рассмотрели в суде

Главная Общество
Красноярск
12:42 18 Сентября 2020
общество, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Курагинский районный суд накануне провел  первое открытое заседание по делу о прорыве дамбы золотодобывающего предприятия «Сисим». На скамье подсудимых оказались генеральный директор компании Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда. 

«Подсудимым огласили обвинительное заключение , в котором содержится фабула преступления на 38 печатных листах.  Они обвиняются по части 3 статьи 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»», - рассказали в высшей инстанции. 

Напомним,19 октября 2019 года из-за обрушения дамбы на реке Сейба погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Следующее заседание назначено на 22 сентября 2020 года.

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