Дело о прорыве дамбы в Курагинском районе рассмотрели в суде

Курагинский районный суд накануне провел первое открытое заседание по делу о прорыве дамбы золотодобывающего предприятия «Сисим». На скамье подсудимых оказались генеральный директор компании Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

«Подсудимым огласили обвинительное заключение , в котором содержится фабула преступления на 38 печатных листах. Они обвиняются по части 3 статьи 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»», - рассказали в высшей инстанции.

Напомним,19 октября 2019 года из-за обрушения дамбы на реке Сейба погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Следующее заседание назначено на 22 сентября 2020 года.