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Грибников вывели из тайги в Красноярском крае

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Красноярск
10:33 18 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошедшие сутки спасатели трижды выезжали на поиски людей, потерявшихся в тайге. Жители края уходят в лес за грибами. 

По данным КГКУ «Спасатель», двоих заблудившихся грибников удалось найти. В первом случае мужчина пропал около населенного пункта Горячегорск в Шарыповском районе. Его вывели из тайги. Второй грибник бродил в лесу около поселка Дубенское в Шушенском районе - спасатели также помогли ему выбраться. 

«В Лесосибирске продолжаются поисковые работы по установлению местонахождения мужчины, пропавшего в лесу в районе садового общества «Строитель»», - отметили в ведомстве. 

Спасатели просят грибников по возможности не выходить в лес по одному, всегда иметь при себе телефон, запасы еды и воды. 

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