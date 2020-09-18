Грибников вывели из тайги в Красноярском крае

За прошедшие сутки спасатели трижды выезжали на поиски людей, потерявшихся в тайге. Жители края уходят в лес за грибами.

По данным КГКУ «Спасатель», двоих заблудившихся грибников удалось найти. В первом случае мужчина пропал около населенного пункта Горячегорск в Шарыповском районе. Его вывели из тайги. Второй грибник бродил в лесу около поселка Дубенское в Шушенском районе - спасатели также помогли ему выбраться.

«В Лесосибирске продолжаются поисковые работы по установлению местонахождения мужчины, пропавшего в лесу в районе садового общества «Строитель»», - отметили в ведомстве.

Спасатели просят грибников по возможности не выходить в лес по одному, всегда иметь при себе телефон, запасы еды и воды.