16 сентября
Красноярск
75.19
 
€ 89.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске началась осенняя посадка деревьев и кустарников

Главная Общество
Красноярск
11:49 16 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовали работы по озеленению - деревья и кустарники высаживают во многих районах города, рассказали в мэрии. 

В этом году выделены средства из городского бюджета на компенсационные высадки - крупномеры высотой 1,5 метра появятся в микрорайонах, где срубили другие насаждения. Иногда это необходимо для проведения строительных или аварийных работ. 

«Сейчас как раз такие работы проводятся на ул. Железнодорожников. В этом году улица ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Для того, чтобы сделать проезд безопасным для водителей и пассажиров, необходимо было перенести расположение остановочных пунктов и вырубить несколько деревьев», - отметили в администрации. 

Взамен высаживаются новые крупномеры. На каждое дерево специалисты МП «Управление зеленого строительства» дают гарантию три года. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве дворов в Красноярске

Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве дворов в Красноярске

16 Сентября 2020 г.
Не все работы были выполнены
Новости Красноярска: У красноярцев повторно исследуют иммунитет к коронавирусу

У красноярцев повторно исследуют иммунитет к коронавирусу

16 Сентября 2020 г.
Испытания проведут в октябре
Новости Красноярска: «Норникель» разработал программу рекультивации пострадавших от разлива топлива земель

«Норникель» разработал программу рекультивации пострадавших от разлива топлива земель

16 Сентября 2020 г.
Эксперты предлагают использовать самые современные и «щадящие» технологии
Новости Красноярска: Красноярец пытался пронести в отдел судебных приставов трость со скрытым клинком

Красноярец пытался пронести в отдел судебных приставов трость со скрытым клинком

16 Сентября 2020 г.
С мужчиной теперь работает полиция
Новости Красноярска: Красноярцы смогут отследить пригородные автобусы

Красноярцы смогут отследить пригородные автобусы

16 Сентября 2020 г.
Эта функция доступна пользователям портала информирования МКУ «Красноярскгортранс»
Новости Красноярска: В Красноярске преобразится улица Тельмана

В Красноярске преобразится улица Тельмана

15 Сентября 2020 г.
Ее ждет большой ремонт
Новости компаний
16/09
Красноярцы более 3,5 тысяч раз оплатили квитанции за детский сад на почте
15/09
В Сбербанке стартовал ЭКОпроект «Уборка диких мест»
11/09
Лопатками не роют и чистят их песком
11/09
Более 370 тыс. EMS-отправлений получили жители Красноярского края за 7 месяцев 2020 года
09/09
Комбинат «Волна» признан одним из лидеров в области социального партнерства и охраны труда
09/09
В СФУ открыт набор на подготовительные курсы к ЕГЭ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Российский биатлонист Евгений Устюгов раскрыл подробности допинг-расследования

Российский биатлонист Евгений Устюгов раскрыл подробности допинг-расследования

14 Сентября 2020 г.
Он назвал происходящее «правовым беспределом»
Новости Красноярска: Жители Красноярского края избрали местные власти

Жители Красноярского края избрали местные власти

14 Сентября 2020 г.
В Красноярском крае в Единый день голосования прошли выборы 65 глав сельских и городских поселений.
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

Переменчивая погода ждет красноярцев на выходных

11 Сентября 2020 г.
В воскресенье потеплеет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru