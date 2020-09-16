В Красноярске началась осенняя посадка деревьев и кустарников

В Красноярске стартовали работы по озеленению - деревья и кустарники высаживают во многих районах города, рассказали в мэрии.

В этом году выделены средства из городского бюджета на компенсационные высадки - крупномеры высотой 1,5 метра появятся в микрорайонах, где срубили другие насаждения. Иногда это необходимо для проведения строительных или аварийных работ.

«Сейчас как раз такие работы проводятся на ул. Железнодорожников. В этом году улица ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Для того, чтобы сделать проезд безопасным для водителей и пассажиров, необходимо было перенести расположение остановочных пунктов и вырубить несколько деревьев», - отметили в администрации.

Взамен высаживаются новые крупномеры. На каждое дерево специалисты МП «Управление зеленого строительства» дают гарантию три года.