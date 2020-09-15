На ул. Марковского подрядчик трижды перекладывал асфальт

В этом сезоне подрядчик на ул. Марковского в Красноярске укладывал асфальт трижды. Этот объект до сих пор не принят в полном объеме. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил министр транспорта Константин Димитров.

На ул. Марковского с 1 июня работает компания «КрасДорСтрой». По условиям контракта, подрядчик должен заменить асфальт, привести в порядок тротуары, благоустроить остановки и переходы.

«Объективно при условии нормальной организации работы и наличия квалифицированных специалистов, справиться со всем можно было плюс-минус за месяц. Однако сегодня объект до сих пор не введен в эксплуатацию», - пишет Димитров.

В первый раз асфальт уложили не по ГОСТУ, на нарушения указали специалисты УДИБ. Через неделю эксперты вновь выявили аналогичные недостатки. Подрядчика обязали исправить все за свой счет.

«Но на этом история не закончилась. 9 сентября дорогу обследовала передвижная лаборатория. На участке от Сурикова до Вейнбаума снова нашли дефекты покрытия. На этот раз специалисты признали его неровным. Подрядчик снова произвел замену», - пояснил Димитров.

Окончательную приемку работ запланировали на конец месяца.

Фото: Константин Димитров