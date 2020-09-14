Эксперты ЦСМ проверили творог из красноярских магазинов

Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии проверили качество творога в магазинах. Только два образца из десяти полностью соответствуют всем критериям.

Как рассказали в ЦСМ, творог эксперты закупили в разных торговых сетях Красноярска. При проверке в лаборатории в восьми из них обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Также в числе нарушений: завышенное содержание дрожжей, при этом содержание белка и молочнокислых организмов у отдельных образцов оказалось ниже нормы.

«Наличия растительных жиров не установлено ни в одном из исследованных образцов. Это означает, что продукция не является фальсификатом», - отметили в центре.

Так, нарушения обнаружены в твороге «Село родное» из Красноярска и Минусинска, «Искра», «Село Маслобоево», «Лакт», «Таежный Исток», «Алтайская Буренка» и «Провинция Солгон».

Творог с массовой долей жира торговых марок «Простоквашино» и «Белорусские продукты» по всем проверенным показателям соответствует требованиям.