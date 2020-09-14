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Эксперты ЦСМ проверили творог из красноярских магазинов

Главная Общество
Красноярск
12:16 14 Сентября 2020
общество, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии проверили качество творога в магазинах. Только два образца из десяти полностью соответствуют всем критериям. 

Как рассказали в ЦСМ, творог эксперты закупили в разных торговых сетях Красноярска. При проверке в лаборатории в восьми из них обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Также в числе нарушений: завышенное содержание дрожжей, при этом содержание белка и молочнокислых организмов у отдельных образцов оказалось ниже нормы.

«Наличия растительных жиров не установлено ни в одном из исследованных образцов. Это означает, что продукция не является фальсификатом», - отметили в центре. 

Так, нарушения обнаружены в твороге «Село родное» из Красноярска и Минусинска, «Искра», «Село Маслобоево», «Лакт», «Таежный Исток», «Алтайская Буренка» и «Провинция Солгон». 

Творог с массовой долей жира торговых марок «Простоквашино» и «Белорусские продукты» по всем проверенным показателям соответствует требованиям. 

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