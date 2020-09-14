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На юге края инспекторы встретили краснокнижных «горных гусей»

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Красноярск
10:51 14 Сентября 2020
общество, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Саяно-Шушенском заповеднике инспекторы встретили большую стаю уларов - это птицы, обитающие в высокогорьях Саянского, Сарлинского и Хемчикского хребтов.

«Группа на протяжении 17 дней осуществляла патрулирование по северной и центральной частям заповедника. При патрулировании заповедной территории, между реками Большая Керема и Малая Керема мы увидели большую стаю уларов. В стае было не менее 30 птиц. Заметив нас, улары с шумом взлетели и скрылись из виду», – рассказали сотрудники оперативной группы заповедника.

Алтайский улар – крупная птица, чуть меньше гуся. Верхняя часть головы, шея, зашеек и передняя часть спины светло-серого цвета. 

В конце зимы у алтайского улара начинается брачный период. Птенцы впоявляются с первой декады мая до середины июня. Со второй половины лета выводки уларов объединяются. Крупные осенние и зимние стаи насчитывают до 40 птиц.

Отметим, что улары занесены в Красную книгу Красноярского края. 

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

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