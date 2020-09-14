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Красноярцев ждет теплая неделя

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Красноярск
08:30 14 Сентября 2020
общество, красноярск, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В середине сентября в Красноярске ожидается теплая осенняя погода. В понедельник, 14 сентября, синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +16...+18 градусов.

«14 сентября в Эвенкийском и Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края ночью и утром местами ожидается туман, на юге Таймырского МР сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - рассказали синоптики. 

Во вторник, 15 сентября, будет солнечно, потеплеет до +18...+25 градусов. Самым теплым днем станет четверг, 17 сентября. В этот день температура воздуха поднимется до +25 градусов. 

В конце недели в Красноярске начнутся дожди. В следующее воскресенье похолодает до +13 градусов. 

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