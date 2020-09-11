В Красноярске умер архитектор Арэг Демирханов

В Красноярске в возрасте 88 лет умер почетный гражданин края Арэг Демирханов. Об этом сообщил в социальных сетях архитектор Евгений Зыков.

Арэг Демирханов родился 21 июня 1932 года в Новосибирске, в семье журналиста. Он спроектировал десятки известных строений в городе. В их числе городская администрация с часами, гостиница «Красноярск», здание Енисейского речного пароходства, комплекс площади Мира на Стрелке, фонтан «Реки Сибири» и многое другое.

В 2017 году архитектор перенес ампутацию шести пальцев из-за обморожения, но после пошел на поправку.

Фото: Российская академия художеств