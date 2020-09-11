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Красноярец сделал сквер на месте свалки в частном секторе

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Красноярск
18:35 11 Сентября 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Житель Красноярска Михаил Дорофеев сделал сквер на месте бывшей стихийной свалки. Новое общественное пространство, созданное руками инициативного жителя, появилось на ул. 1-я Якутская, в частном секторе Советского района, рассказали в мэрии. 

Красноярец уже несколько лет занимается благоустройством территории - раньше здесь была свалка, куда местные жители свозили различный хлам. Мужчина решил облагородить территорию, чтобы люди не загрязняли территорию. Сейчас Михаил Дорофеев высаживает деревья на участке через дорогу от своего дома. 

«Несколько лет назад я побывал в одном из скверов, который был восстановлен за счет спонсорских средств, - рассказывает Михаил Дорофеев. - Это меня вдохновило, и я подумал, почему бы мне не последовать такому примеру? Пусть в меньших масштабах, но если есть возможность сделать доброе дело, нужно обязательно ее использовать».

На улице уже появились турники, беседка и даже временный батут для детей. 

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