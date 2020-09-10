В Красноярске готовятся объявить торги на монтаж новогодних елок

В мэрии Красноярска объявили о начале подготовки к Новому году. В ближайшее время чиновники начнут поиск подрядчиков для установки елок. Монтаж должен быть завершен к 20 декабря, сообщили в городской администрации.

В этом году подрядчики установят на площадках уже существующие конструкции. Для некоторых елок выберут новые места.

«Новогоднюю елку, которая традиционно устанавливалась на Театральной площади, планируется переместить в сквер Космонавтов Советского района. Там для нее подготовят специальное бетонное основание. Эта конструкция – одна из самых высоких в стране», - рассказали в мэрии.

Елки из сквера Космонавтов переедут в новые общественные пространства. Впервые деревья установят на пр. Молодежный в Солнечном, а также в сквере «Каменный городок» по ул. Щорса, 55. Традиционные места для них такие:

Центральный район: сквер им. Чернышевского;

Кировский район: ул. Павлова, 21;

Железнодорожный район: парк Гагарина;

Октябрьский район: сквер «Серебряный»;

Свердловский район: сквер «Паниковка».

Добавим, что контролем установки этих конструкций будет заниматься департамент городского хозяйства. За установку новогодних елей в остальных местах города будут отвечать МАУ «Красгорпарк» и МАУ «ЦРСП».